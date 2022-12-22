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２２日の朝刊（都内最終版）☆１

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２２日の朝刊（都内最終版）☆１

2022年12月22日08時02分

【１面トップ】
〔朝日〕東京五輪経費　１．７兆円　組織委公表より国費２８００億円増　検査院最終報告
〔毎日〕宗教法人の懸念次々　解散の請求「慎重に」　「質問権」は評価７割　旧統一教会巡り本紙調査
〔読売〕薗浦氏が議員辞職　過少記載　「政治とカネ」再び　近く略式起訴
〔日経〕２年債、７年ぶりプラス圏　日銀政策変更、利上げ織り込む市場　企業・家計　影響多岐に
〔産経〕ゼレンスキー氏　電撃訪米　米、パトリオット供与へ　露侵攻後初　首脳会談
〔東京〕北朝鮮、ロシアに武器供与　先月２０日　砲弾など鉄道輸送　安保理決議に違反
【共通ニュース】
◆コロナ重症化率インフル並み　厚労省、分類見直し議論
◆原発６０年超運転可能に　規制委了承　１０年ごとに認可
◆続く訪日客増　９３万人　１１月は前月比１．９倍　航空便、供給追いつかず　海外旅行は低調　国内に高級志向
◆食品７０００品目超値上げ　帝国データ　１～４月見通し
◆学術会議、政府案「再考を」　会員選考に第三者委「独立性損なう」
◆マスク氏辞意　後任難航か　ツイッターＣＥＯ　メタ元幹部ら候補に
◆パトカー逆走　隠ぺい　２警官、車載映像を消去　大阪・淀川署
◆北朝鮮シジミなのに「国内産」　不正輸入し販売の疑い　山口の商社など捜索　（続）

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