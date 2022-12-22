【１面トップ】

〔朝日〕東京五輪経費 １．７兆円 組織委公表より国費２８００億円増 検査院最終報告

〔毎日〕宗教法人の懸念次々 解散の請求「慎重に」 「質問権」は評価７割 旧統一教会巡り本紙調査

〔読売〕薗浦氏が議員辞職 過少記載 「政治とカネ」再び 近く略式起訴

〔日経〕２年債、７年ぶりプラス圏 日銀政策変更、利上げ織り込む市場 企業・家計 影響多岐に

〔産経〕ゼレンスキー氏 電撃訪米 米、パトリオット供与へ 露侵攻後初 首脳会談

〔東京〕北朝鮮、ロシアに武器供与 先月２０日 砲弾など鉄道輸送 安保理決議に違反

【共通ニュース】

◆コロナ重症化率インフル並み 厚労省、分類見直し議論

◆原発６０年超運転可能に 規制委了承 １０年ごとに認可

◆続く訪日客増 ９３万人 １１月は前月比１．９倍 航空便、供給追いつかず 海外旅行は低調 国内に高級志向

◆食品７０００品目超値上げ 帝国データ １～４月見通し

◆学術会議、政府案「再考を」 会員選考に第三者委「独立性損なう」

◆マスク氏辞意 後任難航か ツイッターＣＥＯ メタ元幹部ら候補に

◆パトカー逆走 隠ぺい ２警官、車載映像を消去 大阪・淀川署

◆北朝鮮シジミなのに「国内産」 不正輸入し販売の疑い 山口の商社など捜索 （続）