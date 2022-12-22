【シリコンバレー時事】米暗号資産（仮想通貨）関連企業コア・サイエンティフィックは２１日、連邦破産法１１条（日本の民事再生法に相当）の適用を申請したと発表した。代表的な暗号資産「ビットコイン」の価格下落で打撃を受けたほか、取引先からの支払いが滞り、資金繰りが悪化した。