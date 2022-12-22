米暗号資産企業が破産法申請 ビットコイン下落など響く
2022年12月22日05時59分
【シリコンバレー時事】米暗号資産（仮想通貨）関連企業コア・サイエンティフィックは２１日、連邦破産法１１条（日本の民事再生法に相当）の適用を申請したと発表した。代表的な暗号資産「ビットコイン」の価格下落で打撃を受けたほか、取引先からの支払いが滞り、資金繰りが悪化した。
米暗号資産企業が破産法申請 ビットコイン下落など響く
2022年12月22日05時59分
【シリコンバレー時事】米暗号資産（仮想通貨）関連企業コア・サイエンティフィックは２１日、連邦破産法１１条（日本の民事再生法に相当）の適用を申請したと発表した。代表的な暗号資産「ビットコイン」の価格下落で打撃を受けたほか、取引先からの支払いが滞り、資金繰りが悪化した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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