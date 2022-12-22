ＦＴＸ創業者、米国に身柄移送へ ２１日にも―米メディア
2022年12月22日05時29分
【ニューヨーク時事】複数の米メディアは２１日、経営破綻した暗号資産（仮想通貨）交換業大手ＦＴＸトレーディング創業者のサム・バンクマン・フリード被告が、バハマから米国への身柄移送に正式に同意したと報じた。同日午後にも身柄を引き渡す。
ＦＴＸ創業者、米国に身柄移送へ ２１日にも―米メディア
2022年12月22日05時29分
【ニューヨーク時事】複数の米メディアは２１日、経営破綻した暗号資産（仮想通貨）交換業大手ＦＴＸトレーディング創業者のサム・バンクマン・フリード被告が、バハマから米国への身柄移送に正式に同意したと報じた。同日午後にも身柄を引き渡す。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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