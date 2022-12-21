ベトナム共産党、外相の処分検討 前駐日大使も―コロナ帰国便不正疑惑
2022年12月21日22時45分
【ハノイ時事】ベトナム共産党の中央検査委員会は２１日、党指導者らで組織する政治局に対し、ブイ・タイン・ソン外相の処分を検討するよう提案したと発表した。新型コロナウイルスの感染拡大で海外に立ち往生していたベトナム人の帰国便で割高な料金を課し、不正な利益を得ていた疑惑に絡んだ処分となる。ブー・ホン・ナム前駐日大使の処分も検討する。
ベトナム共産党、外相の処分検討 前駐日大使も―コロ…
2022年12月21日22時45分
【ハノイ時事】ベトナム共産党の中央検査委員会は２１日、党指導者らで組織する政治局に対し、ブイ・タイン・ソン外相の処分を検討するよう提案したと発表した。新型コロナウイルスの感染拡大で海外に立ち往生していたベトナム人の帰国便で割高な料金を課し、不正な利益を得ていた疑惑に絡んだ処分となる。ブー・ホン・ナム前駐日大使の処分も検討する。
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