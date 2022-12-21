安倍晋三元首相の死去に伴う衆院山口４区の補欠選挙をめぐり、自民党所属の下関市議、吉田真次氏（３８）を擁立する案が安倍氏の後援会内で浮上していることが２１日、分かった。関係者によると、既に党山口県連の幹部にも伝えられており、近く調整に入るという。



「安倍派」後継選びが迷走する訳【点描・永田町】

吉田氏は２０１１年に下関市議に初当選し、現在３期目。