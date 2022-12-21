全世帯の電気ガス代軽減 ９００社超が申請―経産省
2022年12月21日20時18分
経済産業省は２１日、全国の電力小売りや都市ガスなど計９６７社が、来年１月から始まる電気・都市ガス料金の負担軽減策に申請したと発表した。届け出が認められれば、対象となる全世帯や中小企業などの電気・ガス料金は自動的に割引される。エネルギー価格の高騰が続く中、標準家庭では来年８月まで電気料金が月２８００円、ガス料金が月９００円抑えられる。
全世帯の電気ガス代軽減 ９００社超が申請―経産省
2022年12月21日20時18分
経済産業省は２１日、全国の電力小売りや都市ガスなど計９６７社が、来年１月から始まる電気・都市ガス料金の負担軽減策に申請したと発表した。届け出が認められれば、対象となる全世帯や中小企業などの電気・ガス料金は自動的に割引される。エネルギー価格の高騰が続く中、標準家庭では来年８月まで電気料金が月２８００円、ガス料金が月９００円抑えられる。
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