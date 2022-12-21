リクルートワークス研究所は２１日、２０２４年新卒者の採用見通しに関する調査結果を発表した。大学・大学院生の採用が前年と比べ「増える」と回答した企業は１５．５％で、「減る」の３．６％を１１．９ポイント上回った。「増える」が上回るのは２年連続で、超過幅は比較可能な１１年以降で最大。コロナ禍で落ち込んだ採用意欲の急速な回復が示された。