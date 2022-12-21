新番付発表は２６日 大相撲初場所
2022年12月21日19時05分
日本相撲協会は２１日、大相撲初場所（来年１月８日初日、東京・両国国技館）前後の日程を次の通り発表した。
▽１２月２６日 新番付発表▽２７日 力士会▽１月６日 取組編成会議▽７日 土俵祭▽２３日 横綱審議委員会▽２５日 春場所番付編成会議▽２８日 白鵬引退宮城野襲名披露大相撲▽２９日 豊響引退山科襲名披露大相撲▽３０日 明治神宮参拝・奉納土俵入り▽２月４日 福祉大相撲▽５日 大相撲トーナメント
新番付発表は２６日 大相撲初場所
2022年12月21日19時05分
日本相撲協会は２１日、大相撲初場所（来年１月８日初日、東京・両国国技館）前後の日程を次の通り発表した。
▽１２月２６日 新番付発表▽２７日 力士会▽１月６日 取組編成会議▽７日 土俵祭▽２３日 横綱審議委員会▽２５日 春場所番付編成会議▽２８日 白鵬引退宮城野襲名披露大相撲▽２９日 豊響引退山科襲名披露大相撲▽３０日 明治神宮参拝・奉納土俵入り▽２月４日 福祉大相撲▽５日 大相撲トーナメント
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