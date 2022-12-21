右腕ケラを獲得 プロ野球・ヤクルト
2022年12月21日18時47分
ヤクルトは２１日、米大リーグのレンジャーズなどでプレーした米国出身のキオーニ・ケラ投手（２９）＝１８５センチ、９９キロ、右投げ右打ち＝を獲得したと発表した。単年契約で年俸１００万ドル（約１億３２００万円）プラス出来高払い。背番号は１１。大リーグ通算２４３試合登板で２３勝１３敗２８セーブ、防御率３．３３。（金額は推定）。
右腕ケラを獲得 プロ野球・ヤクルト
2022年12月21日18時47分
ヤクルトは２１日、米大リーグのレンジャーズなどでプレーした米国出身のキオーニ・ケラ投手（２９）＝１８５センチ、９９キロ、右投げ右打ち＝を獲得したと発表した。単年契約で年俸１００万ドル（約１億３２００万円）プラス出来高払い。背番号は１１。大リーグ通算２４３試合登板で２３勝１３敗２８セーブ、防御率３．３３。（金額は推定）。
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