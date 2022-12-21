国民、衆院千葉５区補選に新人
2022年12月21日18時38分
国民民主党は２１日、薗浦健太郎衆院議員＝自民離党＝の辞職に伴う衆院千葉５区の補欠選挙に、千葉県浦安市議で新人の岡野純子氏（４４）を擁立することを決めた。衆院小選挙区の「１０増１０減」に伴う新千葉５区でも岡野氏を公認する。
国民、衆院千葉５区補選に新人
2022年12月21日18時38分
国民民主党は２１日、薗浦健太郎衆院議員＝自民離党＝の辞職に伴う衆院千葉５区の補欠選挙に、千葉県浦安市議で新人の岡野純子氏（４４）を擁立することを決めた。衆院小選挙区の「１０増１０減」に伴う新千葉５区でも岡野氏を公認する。
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