沖縄振興費微減、２６７９億円 ２年連続３０００億円割れ―政府
2022年12月21日18時06分
内閣府は２１日の自民党沖縄振興調査会の会合で、２０２３年度予算案の沖縄振興費は前年度比５億円減の２６７９億円になると報告した。沖縄県側が求める３０００億円台に達しなかったのは２年連続。米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設に反対する玉城デニー知事をけん制する狙いとみられる。
沖縄振興費微減、２６７９億円 ２年連続３０００億円割れ―政府
2022年12月21日18時06分
内閣府は２１日の自民党沖縄振興調査会の会合で、２０２３年度予算案の沖縄振興費は前年度比５億円減の２６７９億円になると報告した。沖縄県側が求める３０００億円台に達しなかったのは２年連続。米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設に反対する玉城デニー知事をけん制する狙いとみられる。
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