ＪＲ西日本は２１日、大阪駅北側の再開発地区「うめきたエリア」で来年３月開業予定の新しい地下乗り場に、顔認証で通過できる改札口を設置すると発表した。２５年に開催する大阪・関西万博に向け他の駅への設置も検討する。