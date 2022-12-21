東京ガス社長に笹山氏 内田氏は会長に
2022年12月21日19時14分
東京ガスは２１日、笹山晋一副社長（６０）が２０２３年４月１日付で社長に昇格する人事を発表した。内田高史社長（６６）は会長に、広瀬道明会長（７２）は相談役に就く。経営トップの若返りを図り、脱炭素社会に向け、ガス・電気に次ぐ新たな収益源の確立を急ぐ。
東京ガス社長に笹山氏 内田氏は会長に
2022年12月21日19時14分
東京ガスは２１日、笹山晋一副社長（６０）が２０２３年４月１日付で社長に昇格する人事を発表した。内田高史社長（６６）は会長に、広瀬道明会長（７２）は相談役に就く。経営トップの若返りを図り、脱炭素社会に向け、ガス・電気に次ぐ新たな収益源の確立を急ぐ。
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