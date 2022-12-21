東京、新たに２万１１８６人感染 前週比２３７４人増―新型コロナ
2022年12月21日16時58分
東京都は２１日、新たに２万１１８６人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ２３７４人増加した。新たな死者は１４人。都基準による重症者は４４人で、前日から２人減った。
東京、新たに２万１１８６人感染 前週比２３７４人増…
2022年12月21日16時58分
東京都は２１日、新たに２万１１８６人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ２３７４人増加した。新たな死者は１４人。都基準による重症者は４４人で、前日から２人減った。
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