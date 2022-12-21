ＮＨＬ試合結果（２０日）
2022年12月21日15時25分
フライヤーズ ５―３ ブルージャケ
ッツ
ペンギンズ ３―２ レンジャーズ
ハリケーンズ ４―１ デビルズ
メープルリー ４―１ ライトニング
フス
ジェッツ ５―１ セネタース
クラーケン ５―２ ブルース
キングズ ４―１ ダックス
フレームズ ７―３ シャークス
（時事）
ＮＨＬ試合結果（２０日）
2022年12月21日15時25分
フライヤーズ ５―３ ブルージャケ
ッツ
ペンギンズ ３―２ レンジャーズ
ハリケーンズ ４―１ デビルズ
メープルリー ４―１ ライトニング
フス
ジェッツ ５―１ セネタース
クラーケン ５―２ ブルース
キングズ ４―１ ダックス
フレームズ ７―３ シャークス
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