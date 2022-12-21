２１日の東京債券市場で、長期金利の指標となる新発１０年物国債の流通利回りが一時、０．４８０％に上昇（債券価格は下落）した。２０１５年７月３日以来、約７年５カ月ぶりの高水準。日銀が前日、長期金利の上限を０．５％に引き上げる事実上の利上げを決定したことを受け、国債を売る動きが強まった。