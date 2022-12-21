ＮＢＡ試合結果（２０日）
2022年12月21日15時03分
ジ ャ ズ １２６―１１１ ピストンズ
ブ ル ズ １１３―１０３ ヒ ー ト
ニックス １３２―９４ ウォリアーズ
ウィザーズ １１３―１１０ サ ン ズ
ナゲッツ １０５―９１ グリズリーズ
（時事）
ＮＢＡ試合結果（２０日）
2022年12月21日15時03分
ジ ャ ズ １２６―１１１ ピストンズ
ブ ル ズ １１３―１０３ ヒ ー ト
ニックス １３２―９４ ウォリアーズ
ウィザーズ １１３―１１０ サ ン ズ
ナゲッツ １０５―９１ グリズリーズ
（時事）
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