５９円安の２万６５０８円７３銭 ２１日午前の平均株価
2022年12月21日11時46分
２１日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万６５０８円７３銭と前日終値比５９円３０銭安で終わった。出来高は概算で９億９３００万株。
５９円安の２万６５０８円７３銭 ２１日午前の平均株価
2022年12月21日11時46分
２１日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万６５０８円７３銭と前日終値比５９円３０銭安で終わった。出来高は概算で９億９３００万株。
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