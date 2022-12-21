首相動静（１２月２１日）
2022年12月21日09時45分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前９時９分、公邸発。同１０分、官邸着。
午前９時１９分から同３５分まで、月例経済報告関係閣僚会議。
首相動静（１２月２１日）
2022年12月21日09時45分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
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