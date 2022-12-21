東京・新島で震度３
2022年12月21日07時41分
２１日午前４時５６分ごろ、新島・神津島近海を震源とする地震があり、東京都新島村で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ、地震の規模（マグニチュード）は４．０と推定される。
東京・新島で震度３
2022年12月21日07時41分
２１日午前４時５６分ごろ、新島・神津島近海を震源とする地震があり、東京都新島村で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ、地震の規模（マグニチュード）は４．０と推定される。
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