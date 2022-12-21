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２１日の朝刊（都内最終版）☆１

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２１日の朝刊（都内最終版）☆１

2022年12月21日06時44分

【１面トップ】
〔朝日〕日銀、金融緩和を修正　長期金利　上限０．５％に引き上げ　黒田氏「利上げではない」
〔毎日〕日銀、事実上の利上げ　長期金利上限０．５％に　円急騰　一時１３２円台
〔読売〕日銀、緩和策を修正　長期金利上限０．５％に　事実上の利上げ　黒田氏は否定
〔日経〕日銀　異次元緩和を転換　１０年目で実質利上げ　長期金利上限０．５％に　債務依存に試練
〔産経〕日銀、大規模緩和を修正　長期金利　上限０．５％に　黒田総裁「利上げではない」
〔東京〕「誠実な対応を」東電に警告　原発賠償新指針　故郷変容に２５０万円
【共通ニュース】
◆薗浦議員きょう辞職願　過少記載疑惑で捜査
◆美浜差し止め却下　４０年超原発対策「問題なし」　大阪地裁
◆出生数　初の８０万人割れへ　２２年　１０カ月で前年比４．８％減
◆トランプ氏訴追　勧告　米下院特別委「襲撃の中心的原因」
◆北ＩＣＢＭ「通常軌道で」　金与正氏示唆　大気圏再突入　検証か
◆自転車ヘルメット「努力義務」　来年４月　大人にも適用　事故死６割　頭に致命傷
◆札幌　五輪賛否再調査へ　３０年招致　市長「民意を尊重」
◆柏崎で一時８００台立ち往生　大雪　新潟県内で渋滞続く　陸自が除雪作業
（続）

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