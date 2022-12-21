【１面トップ】

〔朝日〕日銀、金融緩和を修正 長期金利 上限０．５％に引き上げ 黒田氏「利上げではない」

〔毎日〕日銀、事実上の利上げ 長期金利上限０．５％に 円急騰 一時１３２円台

〔読売〕日銀、緩和策を修正 長期金利上限０．５％に 事実上の利上げ 黒田氏は否定

〔日経〕日銀 異次元緩和を転換 １０年目で実質利上げ 長期金利上限０．５％に 債務依存に試練

〔産経〕日銀、大規模緩和を修正 長期金利 上限０．５％に 黒田総裁「利上げではない」

〔東京〕「誠実な対応を」東電に警告 原発賠償新指針 故郷変容に２５０万円

【共通ニュース】

◆薗浦議員きょう辞職願 過少記載疑惑で捜査

◆美浜差し止め却下 ４０年超原発対策「問題なし」 大阪地裁

◆出生数 初の８０万人割れへ ２２年 １０カ月で前年比４．８％減

◆トランプ氏訴追 勧告 米下院特別委「襲撃の中心的原因」

◆北ＩＣＢＭ「通常軌道で」 金与正氏示唆 大気圏再突入 検証か

◆自転車ヘルメット「努力義務」 来年４月 大人にも適用 事故死６割 頭に致命傷

◆札幌 五輪賛否再調査へ ３０年招致 市長「民意を尊重」

◆柏崎で一時８００台立ち往生 大雪 新潟県内で渋滞続く 陸自が除雪作業

（続）