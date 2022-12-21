ＮＹ株、５日ぶり反発
2022年12月21日07時05分
【ニューヨーク時事】２０日のニューヨーク株式相場は、米景気の先行き不安から前日まで続落した反動で、５営業日ぶりに反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比９２．２０ドル高の３万２８４９．７４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１．０８ポイント高の１万０５４７．１１で引けた。
ＮＹ株、５日ぶり反発
2022年12月21日07時05分
【ニューヨーク時事】２０日のニューヨーク株式相場は、米景気の先行き不安から前日まで続落した反動で、５営業日ぶりに反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比９２．２０ドル高の３万２８４９．７４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１．０８ポイント高の１万０５４７．１１で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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