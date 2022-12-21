【ニューヨーク時事】２０日午前のニューヨーク外国為替市場では、日銀の大規模金融緩和策の修正を受けて円買い・ドル売りが進行し、円相場は一時１ドル＝１３１円台後半まで上伸、約４カ月ぶりの高値を付けた。午前１０時１３分現在は１３１円９０銭～１３２円００銭と、前日午後５時比４円９７銭の大幅な円高・ドル安。