【ニューヨーク時事】２０日午前のニューヨーク外国為替市場では、日銀の大規模金融緩和策の修正を受けて円買い・ドル売りが進行し、円相場は１ドル＝１３２円台前半と、約４カ月ぶりの高値水準に上昇した。午前９時現在は１３２円２５～３５銭と、前日午後５時比４円６２銭の大幅な円高・ドル安。