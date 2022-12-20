ＮＹ円、１３２円台前半
2022年12月20日23時34分
【ニューヨーク時事】２０日午前のニューヨーク外国為替市場では、日銀の大規模金融緩和策の修正を受けて円買い・ドル売りが進行し、円相場は１ドル＝１３２円台前半と、約４カ月ぶりの高値水準に上昇した。午前９時現在は１３２円２５～３５銭と、前日午後５時比４円６２銭の大幅な円高・ドル安。
ＮＹ円、１３２円台前半
2022年12月20日23時34分
【ニューヨーク時事】２０日午前のニューヨーク外国為替市場では、日銀の大規模金融緩和策の修正を受けて円買い・ドル売りが進行し、円相場は１ドル＝１３２円台前半と、約４カ月ぶりの高値水準に上昇した。午前９時現在は１３２円２５～３５銭と、前日午後５時比４円６２銭の大幅な円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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