円、１３２円台半ば ロンドン外為
2022年12月20日21時24分
【ロンドン時事】２０日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀の大規模金融緩和策の修正を受け、日米金利差の縮小観測から円買い・ドル売りが優勢となり、１ドル＝１３２円台半ばに上昇した。正午現在は１３２円４５～５５銭と、前日午後４時比４円５０銭の大幅な円高・ドル安。
円、１３２円台半ば ロンドン外為
2022年12月20日21時24分
【ロンドン時事】２０日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀の大規模金融緩和策の修正を受け、日米金利差の縮小観測から円買い・ドル売りが優勢となり、１ドル＝１３２円台半ばに上昇した。正午現在は１３２円４５～５５銭と、前日午後４時比４円５０銭の大幅な円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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