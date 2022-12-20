【ロンドン時事】２０日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀の大規模金融緩和策の修正を受け、日米金利差の縮小観測から円買い・ドル売りが優勢となり、１ドル＝１３２円台半ばに上昇した。正午現在は１３２円４５～５５銭と、前日午後４時比４円５０銭の大幅な円高・ドル安。