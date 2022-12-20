鈴木俊一財務相は２０日、日銀による大規模金融緩和策の一部修正について、「物価安定目標の実現を目指すものだ」と理解を示した。今回の決定の狙いに関しては、「緩和的な金融環境を維持しつつ、市場機能の改善を図ることで金融緩和の持続性を高める」と指摘した。財務省内で記者団の取材に応じた。