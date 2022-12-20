鈴木財務相が陣中見舞い 予算編成大詰め
2022年12月20日20時11分
２０２３年度の予算編成が大詰めを迎えた２０日、鈴木俊一財務相が「陣中見舞い」として主計局など省内各部局を回り、労をねぎらった。
来年度予算案、１１４兆円台前半 税収６９．４兆円、国債発行３５兆円台半ば―防衛費６．８兆円に増額
子育て支援の予算を担当する主計局厚生労働係では、「今年１年本当にご苦労さま。最後までしっかりと頑張っていただきたい」などと語った。
鈴木財務相が陣中見舞い 予算編成大詰め
2022年12月20日20時11分
２０２３年度の予算編成が大詰めを迎えた２０日、鈴木俊一財務相が「陣中見舞い」として主計局など省内各部局を回り、労をねぎらった。
来年度予算案、１１４兆円台前半 税収６９．４兆円、国債発行３５兆円台半ば―防衛費６．８兆円に増額
子育て支援の予算を担当する主計局厚生労働係では、「今年１年本当にご苦労さま。最後までしっかりと頑張っていただきたい」などと語った。
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