西武は２０日、米大リーグのエンゼルスなどでプレーした米国出身のデビッド・マキノン内野手（２８）＝１８８センチ、１００キロ、右投げ右打ち＝を獲得したと発表した。単年契約で年俸９０００万円。背番号は３０。６月にメジャーデビューし、大リーグ通算２２試合出場で打率１割４分、６打点。（金額は推定）。