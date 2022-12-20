防衛装備協定に署名 日スウェーデン
2022年12月20日19時25分
外務省は２０日、スウェーデンとの間で、日本の防衛装備品輸出を可能にする「防衛装備品・技術移転協定」に署名したと発表した。署名は能化正樹駐スウェーデン大使とヨンソン国防相がストックホルムで１９日に行った。
防衛装備協定に署名 日スウェーデン
2022年12月20日19時25分
外務省は２０日、スウェーデンとの間で、日本の防衛装備品輸出を可能にする「防衛装備品・技術移転協定」に署名したと発表した。署名は能化正樹駐スウェーデン大使とヨンソン国防相がストックホルムで１９日に行った。
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