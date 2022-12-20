大阪府の吉村洋文知事（４７）は２０日、自身が代表を務める地域政党「大阪維新の会」の会合で、任期満了に伴う来春の大阪府知事選に再選を目指して出馬すると表明した。会合は大阪市内で開かれ、吉村氏は記者団に「高校の授業料完全無償化と２０２５年大阪・関西万博の実現、大阪市との一体的な成長戦略の三つを公約に掲げる」と述べた。