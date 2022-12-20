前監督の与田氏が退団 プロ野球・中日
2022年12月20日18時36分
中日は２０日、前監督の与田剛エグゼクティブ・アドバイザー（５７）が任期満了により今季で退団すると発表した。
前監督の与田氏が退団 プロ野球・中日
2022年12月20日18時36分
中日は２０日、前監督の与田剛エグゼクティブ・アドバイザー（５７）が任期満了により今季で退団すると発表した。
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