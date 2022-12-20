【ロンドン時事】２０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀の大規模緩和の修正を受けて円買い・ドル売りが急速に進み、１ドル＝１３２円台前半に上昇した。午前９時現在は１３２円１５～２５銭と、前日午後４時比４円８０銭の大幅な円高・ドル安。