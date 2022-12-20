ＪＲ西日本、鉄道ファン向けの講座販売 １泊６万円、乗務員体験も可能
2022年12月20日18時15分
ＪＲ西日本社員の教育事業を担うＪＲ西日本交通サービス（兵庫県尼崎市）は２０日、日本旅行（東京）と共同で、ＪＲの切符の種類や運賃の仕組みなどを学んだり、乗務員の仕事を疑似体験できたりする講座を販売すると発表した。ＪＲ社員向けに開講している「旅客営業制度」についての講習を、一般の鉄道ファンも受講できる。
ＪＲ西日本、鉄道ファン向けの講座販売 １泊６万円、乗務員体験…
2022年12月20日18時15分
ＪＲ西日本社員の教育事業を担うＪＲ西日本交通サービス（兵庫県尼崎市）は２０日、日本旅行（東京）と共同で、ＪＲの切符の種類や運賃の仕組みなどを学んだり、乗務員の仕事を疑似体験できたりする講座を販売すると発表した。ＪＲ社員向けに開講している「旅客営業制度」についての講習を、一般の鉄道ファンも受講できる。
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