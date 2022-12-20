巨人は２０日、今季終了後に自由契約となっていたゼラス・ウィーラー氏（３５）が「編成本部長付特別補佐兼打撃コーディネーター」に就任すると発表した。外国人選手へのアドバイスやスカウト業務を担当する。来日８年目の今季は３０試合の出場にとどまっていた。