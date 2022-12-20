年末年始のコロナ対応で協力を 岸田首相、国・地方協議で要請
2022年12月20日17時29分
政府と地方自治体の代表による「国と地方の協議の場」が２０日、首相官邸で開かれた。岸田文雄首相は、新型コロナウイルス対策を巡り地方側に対し、「年末年始の感染が拡大しやすい時期を迎える。救急搬送や外来などの医療体制の確保、換気の呼び掛けなどに一層の協力をお願いする」と求めた。
年末年始のコロナ対応で協力を 岸田首相、国・地方協議で要請
2022年12月20日17時29分
政府と地方自治体の代表による「国と地方の協議の場」が２０日、首相官邸で開かれた。岸田文雄首相は、新型コロナウイルス対策を巡り地方側に対し、「年末年始の感染が拡大しやすい時期を迎える。救急搬送や外来などの医療体制の確保、換気の呼び掛けなどに一層の協力をお願いする」と求めた。
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