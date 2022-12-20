東証は２０日、ＳＭＢＣ日興証券の相場操縦事件を受け、同社に対して来年１月１６～２０日の５日間、自己勘定による有価証券売買を停止し、過怠金３億円を支払うよう命じる処分を発表した。市場の信頼性に与えた影響の大きさを重視し、売買停止期間、過怠金ともに過去最大とした。



信頼回復へいばらの道 再発防止、４回目―ＳＭＢＣ日興

業務改善報告書の提出も求めた。大阪取引所も同社を戒告処分とした。