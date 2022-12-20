東京、新たに２万５１３人感染 新型コロナ
2022年12月20日16時54分
東京都は２０日、新たに２万５１３人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ約７００人増加した。新たな死者は２０人。都基準による重症者は前日から７人増え、４４人だった。
東京、新たに２万５１３人感染 新型コロナ
2022年12月20日16時54分
東京都は２０日、新たに２万５１３人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ約７００人増加した。新たな死者は２０人。都基準による重症者は前日から７人増え、４４人だった。
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