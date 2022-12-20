富士フイルム、米社のデジタル病理部門買収 医療システム事業を強化
2022年12月20日16時43分
富士フイルムは２０日、米国グループ会社を通じ、米国のデジタル病理診断用のソフトウエア開発などを手掛けるインスピラータ（フロリダ州）からデジタル病理部門を買収すると発表した。買収額は非公表。近年デジタル化が加速し、成長が期待される医療システム事業を強化する。
富士フイルム、米社のデジタル病理部門買収 医療システム事業を…
2022年12月20日16時43分
富士フイルムは２０日、米国グループ会社を通じ、米国のデジタル病理診断用のソフトウエア開発などを手掛けるインスピラータ（フロリダ州）からデジタル病理部門を買収すると発表した。買収額は非公表。近年デジタル化が加速し、成長が期待される医療システム事業を強化する。
話題のニュース
経済用語
経済
円、長期金利が急伸 株は大幅安、日銀政策修正で東京市場(12/20 19:10)
自民・世耕氏「アベノミクス変化なし」 金利幅政策修正、立民は歓迎(12/20 18:55)
東ガス・大ガス、合成メタン実用化へ連携 東京都内で初会合(12/20 18:47)
中部電、ガス・水道自動検針の会社設立へ ４月に事業開始(12/20 18:37)
長期金利上限０．５％ 日銀、大規模緩和を修正―事実上の利上げ、総裁は否定(12/20 18:27)
追加賠償、５０００億円規模 福島原発事故の基準見直し―東電(12/20 18:24)
ＪＲ西日本、鉄道ファン向けの講座販売 １泊６万円、乗務員体験も可能(12/20 18:15)
金と原油、急落 日銀緩和修正で―商品先物市場(12/20 18:05)
ＳＭＢＣ日興の取引一部停止 過怠金３億円、相場操縦で東証(12/20 18:00)
ＧＸ債、当初５０００億円発行へ 脱炭素へ官民投資始動―政府(12/20 17:58)
個人宅にドローン配送 専用容器を投下―日本郵便が公開(12/20 17:56)
三菱電、家電で高齢者の見守りサービス エアコンなどの利用をアプリ通知(12/20 17:40)
円相場、１３２円５５～５５銭 ２０日午後５時現在(12/20 17:09)
富士フイルム、米社のデジタル病理部門買収 医療システム事業を強化(12/20 16:43)
物価目標の実現目指すもの 日銀の大規模金融緩和修正―松野官房長官(12/20 16:37)
バンダイスピリッツ、サンライズを子会社化 ぬいぐるみ事業拡大へ(12/20 16:18)
安全装置の仕様策定 バス置き去り防止―国交省(12/20 15:52)
対同志国、安保支援２０億円 ＯＤＡとは別枠―外務省予算案(12/20 15:28)
６６９円安の２万６５６８円０３銭 ２０日の平均株価(12/20 15:07)
中部電、メキシコ税務当局に不服申し立て決定(12/20 13:53)
円急伸、一時１３３円近辺 東京株８００円安、日銀政策修正で(12/20 13:30)
日銀、大規模緩和を修正 長期金利、変動幅０．５％に拡大―事実上の利上げ・決定会合(12/20 13:12)
カード申請、来年２月まで延長 マイナポイント対象―総務省(12/20 13:08)
生活基盤「変容」に２５０万円 原発事故賠償で新基準―政府審査会(12/20 12:59)
官報の電子化推進 新法も検討―河野デジタル相(12/20 12:31)
米、中国の「経済的威圧」に対抗 新たに省庁間組織―日本など同盟国と連携(12/20 12:19)
円相場、１３７円１６～１７銭 ２０日正午現在(12/20 12:11)
７７円高の２万７３１５円５４銭 ２０日午前の平均株価(12/20 11:40)
重要物資に半導体・天然ガス 経済安保１１分野を指定―政府(12/20 11:37)
円相場、１３６円９６～９８銭 ２０日午前９時現在(12/20 09:06)
ビジネスワイヤ
PR TIMES
会員限定