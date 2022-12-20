パ・リーグ公示（２０日） プロ野球
2022年12月20日16時04分
【支配下選手登録】▽西武・張奕投手
【同抹消】▽オリックス・張奕投手（森友哉選手のＦＡ移籍に伴う両球団間の契約譲渡）
パ・リーグ公示（２０日） プロ野球
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