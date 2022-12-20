軽乗用車衝突、２人死亡 ２人重軽傷―岩手
2022年12月20日15時18分
１９日午後６時ごろ、岩手県宮古市根市の国道で軽乗用車２台が正面衝突する事故があり、女児を含む２人が死亡、２人が重軽傷を負った。県警宮古署が詳しい事故原因を調べている。
軽乗用車衝突、２人死亡 ２人重軽傷―岩手
2022年12月20日15時18分
１９日午後６時ごろ、岩手県宮古市根市の国道で軽乗用車２台が正面衝突する事故があり、女児を含む２人が死亡、２人が重軽傷を負った。県警宮古署が詳しい事故原因を調べている。
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