オーストラリアのアルバニージー首相は２０日、次期駐米大使にケビン・ラッド元首相（６５）を指名した。重鎮の大使起用で米豪関係の一層の強化を図りたい考えだ。

ラッド氏は、アルバニージー氏と同じ労働党の元党首で、２００７～１０年と１３年の２度、首相を務めた。外交官出身で北京駐在経験があり、中国語にも堪能。現在は国際交流団体アジア・ソサエティーの代表を務めている。