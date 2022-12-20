セ・リーグ公示（２０日） プロ野球
2022年12月20日14時28分
【支配下選手登録】▽ヤクルト・成田翔投手▽広島・戸根千明投手
【同抹消】▽ヤクルト・渡辺大樹外野手▽阪神・陽川尚将内野手▽巨人・戸根千明投手
（いずれも現役ドラフトによる契約譲渡）
セ・リーグ公示（２０日） プロ野球
2022年12月20日14時28分
【支配下選手登録】▽ヤクルト・成田翔投手▽広島・戸根千明投手
【同抹消】▽ヤクルト・渡辺大樹外野手▽阪神・陽川尚将内野手▽巨人・戸根千明投手
（いずれも現役ドラフトによる契約譲渡）
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