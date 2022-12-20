円相場、１３７円１６～１７銭 ２０日正午現在
2022年12月20日12時11分
２０日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３７円１６～１７銭と、前日（１３５円８３～８４銭）に比べ１円３３銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３７円１６～１７銭 ２０日正午現在
2022年12月20日12時11分
２０日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３７円１６～１７銭と、前日（１３５円８３～８４銭）に比べ１円３３銭の円安・ドル高となった。
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