ロンドン--(BUSINESS WIRE)-- スマートな計画立案、実用的な洞察を可能にし、業績向上に貢献するインテリジェント プランニング ソリューションの世界的大手プロバイダーである Board は本日、Gartner のFinancial Planningのマジック・クアドラントでリーダーに位置付けられたことを発表しました。 本クアドラントは、会社の全体的なビジョンの完全性と実行能力を分析する特定の基準に基づいて評価しています。

BoardインターナショナルのCEO(最高経営責任者)であるマルコ・リメナは次のように述べています。「2022 年ガートナーのマジック・クアドラントのファイナンシャル プランニングでリーダーに位置付けられたことを非常にうれしく思います。これは、計画立案、成果、変革を目指す今日の企業によって実現されたインテリジェント プランニングのビジネスへの影響を反映していると考えています。世界中の大手企業は、より良いビジネス成果をもたらすために、最新の実用的な洞察に基づいて、よりスマートに計画することの重要性を認識しています。」

ガートナーのマジック・クアドラントは特定の市場におけるリサーチの集大成であり、成長が高く、プロバイダーの差別化が明確な市場における各社の相対的な位置を広い視野で捉えることができます。プロバイダーは、リーダー、チャレンジャー、ビジョナリー、ニッチ プレーヤーの 4 つの象限に分類されます。この調査により、独自のビジネスおよびテクノロジのニーズに合わせて市場分析を最大限に活用できます。

こちらをクリックして、2022 年 Gartner® Magic Quadrant™ for Financial Planning Software の無料の完全版で、Board の強みと注意事項、およびその他のプロバイダーの製品の詳細を確認してください。

ガートナーは、ガートナー・リサーチの発行物に掲載されたベンダー、製品、またはサービスを推奨するものではありません。また、最高の評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するようテクノロジの利用者に助言するものでもありません。ガートナーの調査出版物は、ガートナー・リサーチの見解を表したものであり、事実を表したものではありません。ガートナーは、明示または暗示を問わず、本リサーチの商品性または特定目的への適合性の保証を含め、一切の保証を行うものではありません。

Boardについて

Boardは、世界中2,000社以上の企業に採用されている、高度な計画、実用的な洞察、結果として利益向上の実現を支援するインテリジェント計画プラットフォームです。Boardを活用することで、企業は、素早いビジネスの意思決定、戦略、財務、運用を統合したよりスマートな計画策定が可能となり、組織全体で業績パフォーマンスを完全に把握するための重要な洞察を見つけることができます。Boardを採用し、H&M、BASF、バーバリー、トヨタ、コカコーラ、KPMG、HSBCなどのグローバル企業が計画プロセスのデジタル変革を実現しています。

