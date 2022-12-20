自治体の国際交流促進 万博アクションプラン改定―政府
2022年12月20日12時09分
政府は２０日、首相官邸で国際博覧会推進本部（本部長・岸田文雄首相）を開き、２０２５年大阪・関西万博に向けて各省庁が行う施策をまとめたアクションプランを改定した。自治体による国際交流のほかスポーツ、教育、スタートアップ（新興企業）などさまざまな分野で万博と絡めた取り組みを進め、交流人口の拡大を図る。
自治体の国際交流促進 万博アクションプラン改定―政府
2022年12月20日12時09分
政府は２０日、首相官邸で国際博覧会推進本部（本部長・岸田文雄首相）を開き、２０２５年大阪・関西万博に向けて各省庁が行う施策をまとめたアクションプランを改定した。自治体による国際交流のほかスポーツ、教育、スタートアップ（新興企業）などさまざまな分野で万博と絡めた取り組みを進め、交流人口の拡大を図る。
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