北朝鮮、通常角度のＩＣＢＭ発射示唆 与正氏「見れば分かるだろう」
2022年12月20日12時23分
【ソウル時事】北朝鮮の金与正朝鮮労働党副部長は２０日の談話で、通常角度での大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）の発射を示唆した。北朝鮮はＩＣＢＭの弾頭を大気圏に再突入させる技術を実証できていないという韓国の専門家らの指摘に反論し、「見れば分かるだろう」と威嚇した。朝鮮中央通信が伝えた。
北朝鮮、通常角度のＩＣＢＭ発射示唆 与正氏「見れば分かるだろ…
2022年12月20日12時23分
【ソウル時事】北朝鮮の金与正朝鮮労働党副部長は２０日の談話で、通常角度での大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）の発射を示唆した。北朝鮮はＩＣＢＭの弾頭を大気圏に再突入させる技術を実証できていないという韓国の専門家らの指摘に反論し、「見れば分かるだろう」と威嚇した。朝鮮中央通信が伝えた。
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