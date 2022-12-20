岡山で鳥インフル アイガモ２万３０００羽殺処分
2022年12月20日08時56分
岡山県は２０日、美咲町にあるアイガモ飼育農場で、家畜伝染病の高病原性鳥インフルエンザの感染を確認したと発表した。県は、農場の約２万３０００羽すべてを殺処分する作業を始めた。県内では、１０月下旬から１１月中旬にかけて倉敷市内３カ所の養鶏場で鳥インフルが発生しており、今季の感染確認は４例目。全国では４３例目となる。
岡山で鳥インフル アイガモ２万３０００羽殺処分
2022年12月20日08時56分
岡山県は２０日、美咲町にあるアイガモ飼育農場で、家畜伝染病の高病原性鳥インフルエンザの感染を確認したと発表した。県は、農場の約２万３０００羽すべてを殺処分する作業を始めた。県内では、１０月下旬から１１月中旬にかけて倉敷市内３カ所の養鶏場で鳥インフルが発生しており、今季の感染確認は４例目。全国では４３例目となる。
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