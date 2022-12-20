午前８時現在、公邸。朝の来客なし。

午前８時３６分、公邸発。同３７分、官邸着。

午前９時２７分、官邸発。同２９分、自民党本部着。

午前９時３２分から同４８分まで、党役員会。同５１分、同所発。同５４分、官邸着。同１０時２分から同１５分まで、犯罪対策閣僚会議。同２２分から同２８分まで、地方分権改革推進本部。