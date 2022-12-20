首相動静（１２月２０日）
2022年12月20日11時11分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時３６分、公邸発。同３７分、官邸着。
午前９時２７分、官邸発。同２９分、自民党本部着。
午前９時３２分から同４８分まで、党役員会。同５１分、同所発。同５４分、官邸着。同１０時２分から同１５分まで、犯罪対策閣僚会議。同２２分から同２８分まで、地方分権改革推進本部。
首相動静（１２月２０日）
2022年12月20日11時11分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時３６分、公邸発。同３７分、官邸着。
午前９時２７分、官邸発。同２９分、自民党本部着。
午前９時３２分から同４８分まで、党役員会。同５１分、同所発。同５４分、官邸着。同１０時２分から同１５分まで、犯罪対策閣僚会議。同２２分から同２８分まで、地方分権改革推進本部。
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