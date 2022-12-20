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２０日の朝刊（都内最終版）☆２

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２０日の朝刊（都内最終版）☆２

2022年12月20日07時15分

【共通ニュース】
◆アルゼンチン３６年ぶりＶ　「神の子」２世　呪縛解いたメッシ
◆日銀国債保有、初の５割超　金利上昇で購入増　９月末　財政規律、緩み強まる
◆「地球の３０％保全」採択　ＣＯＰ１５　生物多様性　新目標
◆日生、賃金７％上げ　来年度　営業職、定着率向上へ
◆障害者結婚で「不妊処置」　北海道の施設、８組応じる　道が聞き取り▽「支援できない」事前通告　あすなろ理事長が会見
◆遺族中傷　拘留を求刑　業務妨害　懲役１年も　来年１月判決　池袋暴走
◆セクハラ「部隊、感覚まひ」　性被害の元自衛官、根絶訴え
◆大雪　車立ち往生　新潟・柏崎　国道２２キロ通行止め　水・食料配布　
【日経】
◆スバル、ＰＨＶ開発中止　電動車、ＥＶにシフト　脱炭素で選別(1)
◆スポーツ中継　ネット主役　アベマＷ杯日本戦　４０００万人視聴　「１２兆円市場も」　放映権料高騰(3)
◆日本の労働生産性２７位　昨年、ＯＥＣＤで　コロナ後回復遅れ(5)
◆街の商店を宅配拠点に　アマゾン、店員に配達託す(14)
◆商用ＥＶ電池　再利用　伊藤忠と独ＺＦ、再エネ用　新会社設立(15)
◆ＣＯ２ゼロ鋼材、量産車に　日産が神鋼製採用、大手初(15)　（続）

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