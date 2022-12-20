【共通ニュース】

◆アルゼンチン３６年ぶりＶ 「神の子」２世 呪縛解いたメッシ

◆日銀国債保有、初の５割超 金利上昇で購入増 ９月末 財政規律、緩み強まる

◆「地球の３０％保全」採択 ＣＯＰ１５ 生物多様性 新目標

◆日生、賃金７％上げ 来年度 営業職、定着率向上へ

◆障害者結婚で「不妊処置」 北海道の施設、８組応じる 道が聞き取り▽「支援できない」事前通告 あすなろ理事長が会見

◆遺族中傷 拘留を求刑 業務妨害 懲役１年も 来年１月判決 池袋暴走

◆セクハラ「部隊、感覚まひ」 性被害の元自衛官、根絶訴え

◆大雪 車立ち往生 新潟・柏崎 国道２２キロ通行止め 水・食料配布

【日経】

◆スバル、ＰＨＶ開発中止 電動車、ＥＶにシフト 脱炭素で選別(1)

◆スポーツ中継 ネット主役 アベマＷ杯日本戦 ４０００万人視聴 「１２兆円市場も」 放映権料高騰(3)

◆日本の労働生産性２７位 昨年、ＯＥＣＤで コロナ後回復遅れ(5)

◆街の商店を宅配拠点に アマゾン、店員に配達託す(14)

◆商用ＥＶ電池 再利用 伊藤忠と独ＺＦ、再エネ用 新会社設立(15)

◆ＣＯ２ゼロ鋼材、量産車に 日産が神鋼製採用、大手初(15) （続）