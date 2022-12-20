北國新聞社長に砂塚氏
2022年12月20日05時11分
北國新聞社は１９日の取締役会で、砂塚隆広専務（６４）が社長に昇格する人事を内定した。温井伸社長（６７）は副会長に就く。来年１月４日の臨時株主総会、取締役会で正式決定する。
北國新聞社長に砂塚氏
2022年12月20日05時11分
北國新聞社は１９日の取締役会で、砂塚隆広専務（６４）が社長に昇格する人事を内定した。温井伸社長（６７）は副会長に就く。来年１月４日の臨時株主総会、取締役会で正式決定する。
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